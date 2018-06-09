Москва, 9 июня, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Заявление турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу о том, что Анкара никогда не признает «аннексию Крыма», сделано не вовремя, заявил Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам, передает РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Сейчас не самое хорошее время подогревать конфликт между странами Запада и Россией, — сказал Джабаров. — Это должен быть выбор крымского народа, а не мнение Чавушоглу».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня в Центре культуры и помощи крымским татарам в Анкаре Чавушоглу заявил, что страны Европейского союза якобы начали «забывать» об «аннексии» Крыма Москвой.

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