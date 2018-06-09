Вашингтон, 9 июня, 2018, 05:26 — ИА Регнум. Финансовую поддержку КНДР первыми должны оказать страны в регионе, заявил госсекретарь госдепа США Майк Помпео на брифинге.

Roman Harak Паспортный контроль, КНДР

«Вскоре, мы надеемся, КНДР добьется прочных связей с другими странами без чужой помощи», — добавил Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь госдепа США Майк Помпео заявил, что главная цель переговоров США и КНДР — полная денуклеаризация Корейского полуострова.