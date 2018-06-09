Владивосток, 9 июня, 2018, 05:15 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин пригласил лидера Китайской Народной Республики Си Цзиньпина принять участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября 2018 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

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Президент России с 8 по 10 июня совершает трёхдневный визит в Китай. 8 июня прошли переговоры лидеров двух государств, по итогам которых подписано совместное заявление, по которому, в частности, Россия и Китай договорились предпринимать все возможные усилия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий. В ходе встречи также был подписан ряд межгосударственных и коммерческих документов, касающихся космоса, энергетики и торговли.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 12−13 сентября 2018 года. Организаторы намерены наибольшее внимание уделить развитию человеческого капитала.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин стал первым в истории иностранным лидером, удостоенным ордена Дружбы КНР. Китайский лидер назвал российского коллегу другом китайского народа.