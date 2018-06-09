Москва, 9 июня, 2018, 04:58 — ИА Регнум. Российский обмудсмен по правам предпринимателей Борис Титов обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением ввести сбор на импортные вина, 9 июня пишет газета «Ведомости».

Питер Пауль Рубенс Венера, Купидон, Бахус и Гера. 1611-12

Свое предложение Титов мотивировал тем, что в результате удастся повысить конкурентоспособность российского вина, вытесняя с рынка дешевое импортное.

Те меры по поддержке отечественного производителя, которые задействованы сейчас — ежегодные средства в размере полутора полутора миллиардов рублей для российских виноделов от государства, — недостаточны. Как минимум эти субсидии должны быть увеличены до 50 млрд рублей — прежде всего, для развития производства, покупки земли под виноградники.

Источником этих средств как раз и может стать сбор с импортных вин, виноматериалов, а также коньячных спиртов и крепкого алкоголя. Размер собираемых средств Титов не указал, но при этом отмечается, что при помощи этого сбора можно получить до 30 млрд рублей в год.

Комментируя предложение Титова, Леонид Попович, президент Союза виноградарей и виноделов, заявил, что сбор не будет большим. Учитывая ежегодный объем импорта спиртного (порядка миллиарда бутылок), сбор с бутылки не превысит 30 рублей. По мнению эксперта, срочности во введении сбора также нет: его можно внедрять «по мере развития виноградарства и роста производства в стране».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2017 года глава Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что в регионе в ближайшие два с половиной года планируется закладка 3,5 тысячи гектар новых виноградников.

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По данным на конец ноября, в Россию за год было ввезено 4,1 млн гкл вина на сумму $922,8 млн, в основном — из Испании, Италии и Франции. В начале января стало известно, что производители европейских вин начали уведомлять российских покупателей об увеличении закупочных цен (на 10−35%) — из-за неурожая винограда.