Москва, 9 июня, 2018, 05:15 — ИА Регнум. «Прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным посмотрели в Москве 1,18 млн человек, сообщили в компании Mediascope.

Цитата видеотрансляция Прямая линия с Владимиром Путиным, kremlin.ru Владимир Путин

При этом в 2018 году передача не смогла превзойти показатель 2015 года, когда аудитория в Москве насчитывала 1,75 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, программа вышла 7 июня в 12:00 мск. На этот раз в студии не было гостей: вопросы главе государства поступали по телефону и через интернет. Люди присылали видеообращения.

Читайте подробнее: На «Прямую линию» с Путиным поступило почти 1,9 млн вопросов