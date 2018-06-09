Лондон, 9 июня, 2018, 04:38 — ИА Регнум. В общей сложности 11 китайских научных учреждений были включены в глобальный список ста лучших в пятнадцатом издании Международного рейтинга лучших университета мира, выпущенном британским аналитическим агентством Quacquarelli Symonds, сообщает 8 июня агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM КНР, Китай

Китайский Университет Цинхуа поднялся в списке с 25 места в 2017 году до 17 места в нынешнем. Пекинский университет поднялся на восемь мест, заняв тридцатое в глобальном рейтинге. Безусловным лидером же стал Массачусетский технологический университет США, занявший первое место рекордный седьмой год подряд. Из азиатских стран самую высокую позицию занял Государственный университет Сингапура с его одиннадцатым местом.

Напомним, что Quacquarelli Symonds начали публиковать свои рейтинги с 2004 года ежегодно. Однако, организацию часто критикуют за то, что она чрезмерно опирается на субъективные показатели при выборе лидеров, которые меняются от года к году.

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