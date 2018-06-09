Токио, 9 июня, 2018, 04:33 — ИА Регнум. Компания Apple попросила своих поставщиков снизить поставки комплектующих для новых iPhone на 20%, заявляет Nikkei.

Борис Кустодиев. Яблоко и сторублевка. 1916

«Для трех новых моделей телефона количество комплектующих в целом будет на 20% меньше, чем в прошлогодних заказах», — сообщает издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня Apple представила новую операционную систему для своих телефонов и планшетов iOS 12.