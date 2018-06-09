Казань, 9 июня, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Жители Татарии, имеющие дачи в пригороде Казани, написали Владимиру Путину с просьбой помочь сохранить садовые участки, которые по новому генеральному плану городского округа попали в зону проектируемых дорог. Авторы обращения пишут, что свои наделы многие начали осваивать более 30 лет назад, и сейчас большинство садоводов — пенсионеры, которые не найдут сил и средств для освоения новых «шести соток». Открытое обращение адресовано президенту РФ Владимиру Путину, главе Татарии Рустаму Минниханову, а также аппарату уполномоченного по правам человека в РФ. За сутки под петицией подписались почти 800 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Борис Григорьев. Деревня (из цикла «Расея). 1918

«Проектируемая дорога нанесена на индивидуальные жилые дома и земельные участки садовых обществ, находящиеся в собственности граждан — жителей города Казани, что является грубейшим нарушением наших прав в части неприкосновенности частной собственности, права на жилище, гарантированных Конституцией Российской Федерации и федеральным законодательством. Жители садовых обществ («Маяк», «Любитель природы — 2», «Радуга-2» и многие другие) начали осваивать эти участки 30 лет назад. Сейчас большинство из них — пенсионеры, основным занятием которых является садоводство и огородничество. Сколько из них оправятся после сноса их домов и участков? Сколько из них найдут силы, а самое главное, средства на освоение новых участков?» — возмущены авторы обращения.

Напомним, проект генерального плана, который должен прийти на смену действующему и принятому в 2007 году, был опубликован в марте 2018 года. Активисты проанализировали планы властей по застройке и были шокированы. Часть проектируемых дорог должна была пройти по зоне жилой застройки ряда посёлков. Жители Больших Клыков первыми вышли на митинг протеста, требуя строить дорогу в обход, мотивируя тем, что свои дома под снос не отдадут, так как на них есть все необходимые документы и они не самострой. Дальше к борьбе присоединились жители Новой Сосновки, Нагорного, Вознесения, Карьера, Дербышек, Аки и многих других населённых пунктов, чьи интересы оказались затронуты.

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Садоводы последними узнали, что не только жилые посёлки попали в зону будущих строек, но и их участки с садовыми домиками.

«Было всего 13 слушаний в течение шести дней по замечаниям к проектируемому генплану. Траектория трасс менялась в течении пары дней, в итоге под ударом оказывались другие улицы, дома, целые садовые общества, леса!!! Люди узнавали о сносах за 2−3 дня до окончания слушаний, а кто-то так и не смог попасть, так как узнали слишком поздно», — отмечается в обращении и уточняется, что «на генплане садовых участков нет», «как чистое поле», и «ощущение, что дороги «рисовали», не выезжая на места, не оценивая предполагаемый ущерб жителям, экологии».

В соцсетях идёт активное обсуждение, мнение большинства участников сводится к тому, что «люди должны быть важнее дорог».

"Хватить кошмарить свой народ!», «Я против сноса домов!!! Люди должны быть важнее дорог!!!», «Развитие города должно приносить пользу людям, а не вред!!! Дороги, проложенные по народу, пользы не принесут!!!» — выражают своё недовольство жители.