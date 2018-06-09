Москва, 9 июня, 2018, 03:32 — ИА Регнум. МИД РФ положительно оценил решение о временном прекращении огня в Афганистане в связи с окончанием Рамадана, заявляет пресс-служба дипведомства.

Василий Верещагин. Афганец. 1867-1868

Отмечается, что прекращение огня действует лишь для движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но не распространяется на международные террористические группировки, в том числе ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава минобороны США Джеймс Мэттис посоветовал талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) воспользоваться режимом прекращения огня и «переорентировать военные активы».