Пхеньян, 9 июня, 2018, 03:44 — ИА Регнум. Официальный визит Ким Ён Нама, председателя президиума Верховного народного собрания Северной Кореи, будет приурочен к чемпионату мира по футболу — 2018, сообщает агентство ЦТАК.

Conan_mizuta, pixabay, cc0 Пхеньян, КНДР

Уточняется, что Ким Ён Нам будет присутствовать на церемонии открытия мундиаля, который начнется 14 июня 2018 года в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня российский президент Владимир Путин сделал видеообращение, посвященное ЧМ-2018.