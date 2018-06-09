Лондон, 9 июня, 2018, 03:22 — ИА Регнум. Лучшей футболисткой российской сборной по футболу в отборочном матче ЧМ-2019 против Англии была Елена Данилова, сказал журналистам Фил Невилл, главный тренер английской команды.

Vito Fun Футбольное поле

Комментируя итоги отборочного раунда ЧМ-2019, который 8 июня состоялся между женскими сборными России и Англии, Невилл оценил проделанную Россией работу как «очень серьзную».

«Особенно хотелось бы выделить 15-го: она, конечно, лучший российский игрок сегодня», — сказал Невилл.

Напомним, во время отборочного матча, который проходил 8 июня в Москве, Россия уступила англичанам со счетом 3:1. Сборная РФ набрала семь очков в пяти матчах и сейчас занимает третье место в группе.