Москва, 9 июня, 2018, 03:16 — ИА Регнум. В Москве состоялась встреча представителя президента РФ по Ближнему Востоку Михаила Богданова и посла Ирака, сообщает пресс-служба МИД России.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирак

Встреча была посвящена ситуации в Ираке после прошедших 12 мая парламентских выборов. Стороны обсудили задачи формирования новых структур исполнительной и законодательной власти в республике.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади запретил членам избирательной комиссии покидать страну из-за жалоб на нарушения в ходе избирательной кампании.