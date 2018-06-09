Кстово, Нижегородская область, 9 июня, 2018, 03:13 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области в рамках рассмотрения иска некоммерческой организации «Фонд поддержки агропромышленного комплекса и проектов развития производительных сил муниципальных образований», созданной министерством сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области в декабре 2010 года, наложил арест не только на всю спецтехнику ФГУП «Центральное», но и на 1,24 тыс. тонн яровой пшеницы и 150 тонн ячменя. Имущество было заложено по договорам займа в 2013—2016 годах. Иск о взыскании свыше 28,5 млн рублей и наложении взыскания на имущество суд начнёт рассматривать 7 августа 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Иск фонда, чьей основной задачей является предоставление займов организациям агропромышленного комплекса области, а также поручительств по кредитам с субсидированием процентной ставки, подан 6 июня 2018 года. Он потребовал взыскать 28 506 547 рублей 10 копеек, из которых свыше 27,575 млн рублей — это сумма долга, а остальное неустойка и пени, и обратить взыскание на заложенное имущество. Одновременно с иском истец подал ходатайство о наложении обеспечительных мер.

«В обоснование заявленного ходатайства истец ссылается на неисполнение ответчиком своих обязательств по возврату заёмных средств в течение длительного времени, поэтому, по мнению заявителя, в случае принятия судебного акта в пользу истца исполнить решение суда будет затруднительно или невозможно», — отмечается в определении суда, которым требования об аресте были удовлетворены в день подачи иска.

Суд принял решение наложить арест не только на урожай зерновых, заложенный в 2013 году, но и на спецтехнику, в числе которой — зерноуборочный комбайн «Енисей 1200−1М», валкообразователь KUHN (грабли), сеялки односекцинная и пневматическая кукурузная, три трактора «Беларус-82.1», самосвал СЗАП-3517В, комбайн кормоуборочный «Ягуар-695», прицеп, вертикальный кормосмеситель, охладитель молока SERAPFIRST, легковой автомобиль GAZ-MAHINDRA 2005 года выпуска, грузовой фургон, вертикально-роторный фрез, роторный гребнеобразователь, фронтальный погрузчик, косилка навесная, два рулонных пресс-подборщика, картофелесажалка, автомобиль NISSAN PATROL GR 2008 года выпуска, жатка кукурузная, комбайн зерноуборочный John Deere, сеялка Agco Sunflower, плуг оборотный, трактор Valtra Т191Н.

Исполнительный лист истцу выдан, но определение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия решения.

По данным ЕГРЮЛ, ФГУП создано 23 декабря 1991 года, юридический адрес — посёлок Садовый Кстовского района Нижегородской области. Уставный фонд — 20 млн рублей, учредителем выступает федеральное агентство научных организаций, директор ФГУП — Алексей Шаблыкин. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. ФГУП выступал учредителем двух уже ликвидированных организаций — межхозяйственного физкультурно-спортивного клуба «Авангард» и межхозяйственного лесхоза «Кстовский».