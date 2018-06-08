Москва, 9 июня, 2018, 02:34 — ИА Регнум. Список школьных учебников в следующем учебном году будет сокращен на 30%, заявила глава минпросвещения Ольга Васильева.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Васильева пояснила, что учебники на этот год уже закуплены, поэтому сокращение списка учебников произойдет в 2019 году. Одна из причин — неудовлетворительное качество учебных пособий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте глава минобрнауки РФ Ольга Васильева заявила, что необходимо улучшить качество преподавания русского языка.