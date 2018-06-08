Вашингтон, 9 июня, 2018, 02:12 — ИА Регнум. США будут добиваться полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова, заявил госсекретарь госдепа США Майк Помпео на брифинге, сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и КНДР

«Президент [США Дональд — ред.] Трамп ясно дал понять [лидеру КНДР — ред.] Ким Чен Ыну, что в случае денуклеаризации Северную Корею ждет светлое будущее. Мы заинтересованы в сильной, единой, процветающей КНДР, которая будет интегрирована в мировое сообщество», — заявил Помпео.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретать Майк Помпео заявил, что США не снимут с КНДР санкции пока не будет осуществлена полная денуклеаризация.