Москва, 9 июня, 2018, 02:12 — ИА Регнум. Учетные карточки с данными о репрессированных в советские годы подлежат хранению вечно и не могут быть уничтожены, заявил заместитель российского министра внутренних дел Игорь Зубов, сообщает президентский Совет по правам человека.

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Комментируя заявление Елены Жемковой, исполнительного директора общества «Мемориал», о том, что карточки, судя по сообщениям СМИ, могли быть уничтожены, Зубов сказал, что они являются документом строгой отчетности и подлежат хранению вечно.

«Что касается отсутствия карточки того или иного конкретного заключенного, то этот вопрос следует рассматривать отдельно», — говорится в сообщении СПЧ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 июня в газете «Коммерсантъ» появилась информация, что в России якобы уничтожаются архивные учетные карточки со сведениями о репрессированных в СССР.