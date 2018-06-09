Калининград, 9 июня, 2018, 12:20 — ИА Регнум. Проблемы с морским сообщением Калининградской области с Большой землей нарастают. Возможна полная остановка паромного сообщения с Калининградской областью в связи с неоплатой обязательных портовых сборов оператором линии — ООО «БФИ», являющейся дочерней компанией ОАО «РЖД».

Иван Шилов ИА REGNUM Калининград

Кроме того, движение морского парома «Балтийск» (принадлежащего дочерней компании ОАО «РЖД») приостановлено администрацией морского порта Усть-Луга (Ленинградская область) в связи с длительной невыплатой заработной платы экипажу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что другой морской паром «Петербург», арестован в порту Таллина.