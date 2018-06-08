Москва, 9 июня, 2018, 01:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прибыл в китайский город Циндао, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Мероприятия саммита начнутся 9 июня и продлятся до вечера 10 июня. Ранее, 8 июня Путин встретился с председателем компартии КНР Си Цзиньпином.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пекине состоялось подписание стратегического пакета документов, определяющего основные направления сотрудничества между Россией и Китаем.