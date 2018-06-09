Россия нанесла «ядерный удар» по Западу: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 9 июня, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Глобальная угроза: Литва обвинила Россию в «ядерном нападении» на Запад;
- На фоне шахтёрского бунта: Киев хочет и дальше покупать уголь в России;
- Плюс один: Финляндия вошла в состав центра НАТО в Литве;
- Единоличное решение: США пошли наперекор международным правилам;
- «Петербург» под арестом: морское сообщение с Калининградом под угрозой.
Слушайте нас также на сайте: regnum.podster.fm/521