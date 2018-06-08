Москва, 9 июня, 2018, 00:51 — ИА Регнум. Актер Игорь Лях, который умер 8 июня, попал в картину Владимира Меньшова почти случайно, рассказал режиссер в интервью Russia Today.

Цитата из х∕ф «Любовь и голуби». Реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР Игорь Лях в роли Лёньки

Вспоминая, как работал в Ляхом на съемочной площадке, Меньшов рассказал:

«Так получилось, что должен был играть не он, поскольку я утвердил другого парня. Но тот не приехал на съемку, и мы срочно вызвали Игоря».

По его словам, Лёнька в исполнении Ляха оказался удачной находкой.

«Я считаю, что это пошло на пользу фильму в конце концов, — отметил Меньшов. — В картине было немало такого рода случайностей, которые тем не менее её не испортили, а наоборот — улучшили».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лях умер на 56-м году жизни в Москве от сердечного приступа. Меньшов отметил, что Лях на целое поколение моложе его.