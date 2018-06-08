Киркук, Ирак, 9 июня, 2018, 00:02 — ИА Регнум. На рыночной площади иракского города Киркук произошел теракт, 8 июня передает агентство Reuters.

Niklas Freidwall Взрыв

Согласно заявлениям официальных лиц, в результате взрыва самодельной бомбы один человек погиб и 14 получили ранения. Арабские СМИ сообщают о гибели семерых человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Багдаде в районе Садр Сити взорвался автомобиль с боеприпасами, погибли 18, ранения получили 90 человек.

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