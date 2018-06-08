Пекин, 9 июня, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Казахстан рассматривает возможности выхода на биржевые площадки Шанхая и Гонконга с целью приватизации крупнейших государственных компаний, в том числе «Казахтелеком», «Эйр Астана», «Казмунайгаз», «Казахские железные дороги» и «Казпочта». Об этом заявил 8 июня президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с представителями бизнеса в Китае, сообщает «Казинформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Нурсултан Назарбаев

По словам главы государства, в настоящее время специалисты в Казахстане изучают спрос со стороны инвесторов для определения наилучших объектов для сделок.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках официального визита Назарбаева в Китай прошел деловой совет между предпринимателями двух стран, в рамках которого подписано 40 коммерческих документа на общую сумму $13 млрд.