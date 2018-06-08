Вашингтон, 8 июня, 2018, 23:33 — ИА Регнум. Китайские хакеры атаковали серверы одного из подрядчиков военно-морских сил США и смогли похитить данные о ряде чувствительных военных разработок, 8 июня заявило издание The Washington Post.

AlfredMuller

По словам анонимных источников издания, хакерами оказалось скачано 614 гигабайт информации о проекте «Морской дракон», о криптографических системах и радиолокационных системах подводных лодок.

Представители ВМС США и ФБР не подтвердили и не опровергли данную информацию. Согласно официальному заявлению флота, «неуместно обсуждать более подробную информацию в данный момент».

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