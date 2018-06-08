Киев, 8 июня, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Украина потеряла $100 млрд в результате потери Крыма и войны в Донбассе, заявил старший научный сотрудник Eurasia Center Atlantic Council Андерс Ослунд 8 июня во время презентации своего исследования в Украинском кризисном медиа-центре.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины.

Ослунд отметил, что только из-за разрыва торговых отношений с Россией Украина потеряла $14 млрд. Стоимость территории Крыма эксперт оценил примерно в $2 млрд., примерно столько же осталось в отделениях украинских банков на территории полуострова. Разрушенная инфраструктура Донбасса стоит примерно $9,5 млрд.

По мнению старшего научного сотрудника Eurasia Center Atlantic Council Алана Райли украинским собственникам, оставившим в Крыму свое имущество, следует подавать в международные суды иски против России.

«Мы можем призывать и способствовать тому, чтобы физические и юридические лица требовали от Кремля компенсаций», — заявил директор Eurasia Center Atlantic Council и бывший посол США на Украине Джон Хёрбст.

Напомним, что после вооруженного переворота в Киеве 23 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович был вынужден покинуть страну, после чего власть узурпировал спикер Верховной рады Александр Турчинов. Власти Крыма не признали бандитский переворот и отказались подчиняться незаконному киевскому режиму. По итогам референдума весной 2014 года Крым вошел в состав Российской Федерации.

Напомним также, что старт войне в Донбассе дал Александр Турчинов 14 апреля 2014 года, когда издал преступный «указ» о начале так называемой АТО.