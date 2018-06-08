Вашингтон, 8 июня, 2018, 23:31 — ИА Регнум. Двое сотрудников посольства США в Гаване госпитализированы и проходят медицинское обследование, 7 июня передает агентство Reuters.

Цитата к_ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Безумие

«Потенциально это новые случаи (акустических атак — прим. ИА REGNUM ), но они пока медицински не подтверждены», — сообщил представитель госдепартамента США.

Напомним, «акустические атаки» стали причиной дипломатического скандала между США и Кубой в 2017 году. С мая 2018 года похожие симптомы стали фиксировать у сотрудников консульства США в китайском Гуанчжоу.

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