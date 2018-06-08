Киев, 8 июня, 2018, 22:53 — ИА Регнум. Президент Мирового конгресса украинцев Евгений Чолий отметил успехи президента Украины Петра Порошенко в реформировании страны, а также похвалил его за содействие в создании Высшего антикоррупционного суда, сообщила 8 июня пресс-служба главы государства.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Во время встречи Чолий и Порошенко обсудили возможности украинской диаспоры по оказанию давления на Россию, а также договорились о совместных действиях, направленных на признание так называемого «Голодомора» на международном уровне.

Напомним, что Мировой конгресс украинцев был создан в 1967 году в Нью-Йорке, как объединение украинских эмигрантских организаций. Одним из участников конгресса является Украинский конгрессный комитет (УКАА), основанный после Второй мировой войны бывшими бойцами дивизии СС «Галичина». Первый руководитель УККА — Лев Добрянский стал автором известного американского закона «О порабощенных народах», в котором декларируется развал России на несколько независимых государств. Также Добрянский тесно сотрудничал с заместителем Степана Бандеры, а в дальнейшем главой ОУН (б) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Ярославом Стецько.