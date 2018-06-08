Ташкент, 8 июня, 2018, 22:38 — ИА Регнум. По итогам первых пяти месяцев 2018 года судами по уголовным делам в Узбекистане рассмотрено 17 тыс. дел против 22 тыс. человек, сообщает 8 июня издание «Газета.uz» со ссылкой на Верховный суд республики.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Открытая дверь

За отчетный период судами вынесено 250 оправдательных приговоров. Число осужденных по различным статьям уголовного кодекса составило 17 тыс. человек, в том числе 11 тыс. приговорены к тюремным срокам.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2007 по 2017 года в Узбекистане были оправданы 22 человека, что в 11 раз меньше, чем за пять месяцев 2018 года. С 2018 года в республике активно проводятся реформы, направленные на улучшение ситуации в области прав человека.