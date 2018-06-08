Квебек, Канада, 8 июня, 2018, 22:41 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп провели переговоры в рамках саммита G7 в Канаде, 7 июня передает агентство Reuters.

U.S. Embassy France Эммануэль Макрон и Дональд Трамп

По словам представителя французской делегации, встреча была короткой, но «очень сердечной». Основными темами встречи двух лидеров стали Северная Корея и торговые вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, Трамп решил удостоить отдельной аудиенции на саммите G7 президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

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