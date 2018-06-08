Киев, 8 июня, 2018, 22:35 — ИА Регнум. Созданный более двух лет назад музей так называемой «революции достоинства» до сих пор не имеет помещения, и это никого не волнует, заявила депутат Верховной рады Анна Гопко 8 июня во время заседания украинского парламента.

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«На сегодня музей третий год не имеет постоянной экспозиции, из-за чего нет возможности представить феномен «революции достоинства» и память героев Небесной сотни для широкой общественности, гостей Киева, официальных делегаций. Отсутствует место, где участники самих событий революции могут поделиться воспоминаниями, окунуться и оживить атмосферу самого Майдана. Фонды музея разделены и временно хранятся в фондах нескольких музеев города Киева в неприспособленных помещениях», — пожаловалась депутат.

По словам Гопко, оптимальным было бы временно разместить музей на пятом этаже Украинского дома (бывший музей Ленина — ИА REGNUM ), однако руководство дома не хочет предоставлять площади, преследуя свои коммерческие интересы.

Депутат обратилась к президенту Украины с просьбой повлиять на администрацию Украинского дома и выделить место для временного размещения экспозиции.

Напомним, что музей в честь вооруженного государственного переворота 2013 года планируют построить на улице Институтской, которая в данный момент носит название Аллеи героев Небесной сотни.

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