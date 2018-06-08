Ташкент, 8 июня, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Министерство юстиции Узбекистана и агентство США по международному развитию USAID подписали меморандум о взаимопонимании, в рамках которого стороны разработают совместные проекты в области реформирования судебно-правовой системы и обеспечения верховенства права. Об этом 8 июня сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики.

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В течение трех лет USAID выделит $12 млн на реализацию совместных проектов, направленных на разработку нормативно-правовых актов, развитие юридических кадров, а также создание правовой среды для некоммерческих организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в ходе переговоров заместителя министра юстиции Узбекистана Махмуда Истамова и представителей совета Европейского союза по Восточной Европе и Центральной Азии (COEST) обсуждался вопрос привлечения иностранных экспертов в процесс нормотворчества.