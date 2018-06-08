Газа, Палестина, 8 июня, 2018, 22:21 — ИА Регнум. Палестинец, получивший тяжелые ранения в ходе столкновений с военными на границе сектора Газа и Израиля, скончался в госпитале, 8 июня передает агентство Reuters.

Joan Sorolla Последствия войны. Церковь в Палестине

По информации медиков Палестины, в результате столкновений в Газе с утра 8 июня погибли четверо палестинцев, в том числе один несовершеннолетний. Число раненых составляет 618 человек, в том числе 120 раненых из огнестрельного оружия.

С начала апреля в ходе протестов на границе Газы и Израиля погибли 124 палестинца, тысячи человек получили ранения. Пострадавших с израильской стороны нет.

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