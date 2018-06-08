Киев, 8 июня, 2018, 22:11 — ИА Регнум. Украина приложит все усилия, чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил президент Украины Петр Порошенко 8 июня во время встречи со студентами национального университета имени Тараса Шевченко, сообщила пресс-служба главы государства.

Gazprom.ru Строительство газопровода

«Я считаю, что повлияет «Северный поток — 2» на украинскую экономику не сильно, потому что его не будет», — отметил президент.

По словам Порошенко, если газопровод в обход Украины все же будет достроен, то ежегодные потери страны составят около трех миллиардов долларов, что сопоставимо с ее расходами на оборону.

Порошенко также отметил, что украинская газотранспортная система удерживает президента России Владимира Путина от нападения на Украину:

«Почему Путин колеблется перед тем, как атаковать наше государство? Потому что если вследствие агрессии будет остановлена газотранспортная сеть, то Путин перестанет получать от Европы плату за газ, который транзитом перекачивается через территорию Украины».

Напомним, что строительство газопровода «Северный поток — 2» началось 3 мая 2018 года. Украина пытается всячески навредить проекту, например, арестовать имущество «Газпрома» на основании решения стокгольмского арбитражного суда о взыскании $2,6 млрд с российского газового монополиста.

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