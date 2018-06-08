Лондон, 8 июня, 2018, 22:05 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть снова пошли вниз после публикации негативного прогноза JP Morgan, новостей о росте добычи в США и снижении потребления в Китае, 8 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

К середине дня на торгах в Лондоне нефть марки Brent упала в цене на 66 центов до $76,66 за баррель. Нефть WTI продается по $65,71 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня после недельного падения цены на нефть показали резкий рост — баррель Brent вырос в цене более чем на 2% и в ходе торгов достигал отметки $77,50.

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