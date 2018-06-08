Москва, 8 июня, 2018, 21:13 — ИА Регнум. В Москве с 1 июля 2018 года запретят перевозить группы детей на автобусах старше 10 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 8 июня в пресс-службе столичного департамента транспорта.

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Ранее Совет Федерации отложил вступление в силу постановления о запрете старых автобусов: было принято решение о поэтапном внедрении нового правила в разных регионах. В столице данный норматив заработает уже через три недели. Как уточнили в департамента транспорта Москвы, новые правила групповых перевозок детей направлены на повышение безопасности пассажиров и сокращение числа недобросовестных перевозчиков и не повлияют на стоимость поездки.

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«Сегодня на городские маршруты московские перевозчики выводят только новый транспорт, средний возраст столичного автобуса составляет 4,5 года. Мы поддерживаем изменение в законодательстве — большинство стран Европы и Америки уже давно перешли на подобные нормы», — отметили в пресс-службе.

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Ограничение на эксплуатацию автобусов будут вводить постепенно, срок зависит как от региона, так и от типа транспортного средства. Для автобусов категории М2 и весом до пяти тонн, следующих в Москву, Санкт-Петербург и сопредельные области, установлен запрет с 1 июля 2018 года. Для автобусов, чья масса превышает пять тонн, (категория М3) — с 1 октября 2018 года.

Добавим, в других регионах ограничение вступит в силу позднее — с 1 апреля 2019 года для автобусов категории М2 и с 1 октября 2019-го для категории М3.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Совете Федерации поддержали идею льготного лизинга и максимального стимулирования покупки новых современных туристических автобусов за счёт субсидирования процентных ставок по кредитам.