Тель-Авив, Израиль, 8 июня, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Не менее 250 тыс. израильтян и туристов нетрадиционной ориентации приняли участие в гей-параде в Тель-Авиве, 8 июня передает агентство Reuters.

Манифистация ЛГБТ-сообщества прошла мирно, в отличие от другого массового мероприятия — протеста на границе сектора Газа с Израилем, в котором принимают участие около 10 тыс. человек.

Жертвами столкновений жителей Газы с военными с начала протеста 8 июня стали трое человек, около 400 палестинцев получили ранения. С марта число погибших в результате беспорядков в Газе превысило 120 человек.

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