Тбилиси, 8 июня, 2018, 21:00 — ИА Регнум. В Грузии приступают ко второму этапу газификации Аджарии, в рамках которого газ получат 9 тыс. абонентов, сообщает 8 июня издание «Новости-Грузия» со ссылкой на председателя правительства Георгия Квирикашвили.

По его словам, на первом этапе будут газифицированы районы Хелвачаури, Кеда и Шуахеви. Работы планируется закончить раньше срока, до осени 2018 года. Ранее планировалось запустить газопровод 1 марта 2019 года.

Общая протяженность газопровода составит 65,1 км, а стоимость проекта — $10,4 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января 2017 года на заседании правительства Грузии было принято решение о газификации более 11 тыс. семей по всей территории страны. С 2013 по 2017 год на газификацию населенных пунктов правительство потратило 241 млн лари ($98,75 млн).