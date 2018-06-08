Санкт-Петербург, 8 июня, 2018, 21:44 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») получил ответ от Главного командования ВМФ России относительно допуска в здание Адмиралтейства, где и находится Главкомат. Депутат остался недоволен позицией флотского начальства и намерен пожаловаться в прокуратуру. Об этом Вишневский сообщил 8 июня на своей странице в Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Адмиралтейство и Исаакиевский собор

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат обратился к министру обороны Сергею Шойгу с просьбой допустить на территорию Адмиралтейства представителей Совета по сохранению культурного наследия Петербурга, экспертов, градозащитников и депутатов для мониторинга работ по реконструкции комплекса зданий, в которых дислоцируется Главное командование ВМФ. Аналогичное обращение было адресовано главнокомандующему ВМФ Владимиру Королёву.

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В ответе на это обращение, подписанном начальником Главного штаба ВМФ, вице-адмиралом Андреем Воложинским, говорится о том, что проведение работ в Адмиралтействе «осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере охраны культурного наследия» и по согласованию с петербургским комитетом охраны памятников (КГИОП).

Для ознакомления с проектно-сметной документацией по ведущимся работам депутату предложили обратиться в КГИОП.

В то же время для допуска депутатов и градозащитников на территорию режимного военного объекта, пояснил Воложинский, необходим запрос по установленной форме в адрес главкома ВМФ. Заявленные в запросе лица после проверки органами безопасности могут быть допущены в Адмиралтейство. Однако на отдельные этажи здания могут попасть только лица с действующим допуском к гостайне.

Борис Вишневский высказал недовольство позицией командования ВМФ и вновь заявил о том, что работы в комплексе зданий Адмиралтейства «идут в обстановке полной секретности».

Депутат отметил, что уже обращался в КГИОП, но находящаяся там документация засекречена. Он также раскритиковал условия допуска в Адмиралтейство. «Что будут проверять «органы безопасности»? Нашу политическую благонадежность? Наличие родственников за границей?» — иронизирует депутат.

«Меня не интересует, как они управляют флотом, какие у них линии связи и так далее. Меня интересует, какие работы они ведут, «приспосабливая» здание-памятник», — добавил Борис Вишневский.

«Если так себя ведут — значит, есть что скрывать. Никто не видел, что они там уже «приспособили». Готовлю обращение в Генпрокуратуру — о незаконных требованиях, которыми обуславливают допуск в здание памятника и ознакомление с ходом работ», — заявил «яблочник».

Напомним, в конце апреля в Главном командовании ВМФ России в ответ на запрос ИА REGNUM заявили, что функционирование Главного командования Военно-морского флота России в Адмиралтействе не наносит никакого ущерба его историческому облику.

«Весь комплект проектно-сметной документации выполнен с учетом требований, предъявляемых к памятникам культурного наследия федерального значения: документация прошла соответствующие экспертизы, в том числе историко-культурную, и имеет согласования с КГИОП. На все выполняемые строительно-монтажные и реставрационные работы получены разрешения, КГИОП осуществляется постоянный надзор с выдачей соответствующих разрешительных документов по каждому их этапу», — подчеркнули тогда в Главном командовании ВМФ.

По данным Главкомата, в ходе реконструкции уже отремонтирован и восстановлен в оригинальном виде фасад здания, воссозданы исторические интерьеры библиотеки и кабинета последнего морского министра Российской империи Адмирала Григоровича. По оригинальной проектной документации полностью восстановлены Западная, Восточная и Центральная башни Адмиралтейства.

Завершена реставрация 2-го и 4-го корпусов Главного Адмиралтейства, продолжаются работы по восстановлению 1-го и 3-го корпусов. Проведена реставрация всех предметов декоративно-прикладного искусства Адмиралтейства, в том числе предметов живописи, мебели, исторических интерьеров, возобновлена полноценная работа Адмиралтейского храма св. Спиридона Тримифунтского.

Напомним, строительство здания Главного Адмиралтейства велось с 1704 по 1706 год по проекту архитекторов Ивана Коробова и Андреяна Захарова. Здание на берегу Невы является знаковым примером русского ампира. Кораблик на шпиле считается одним из самых популярных символов Петербурга наряду с Медным всадником и ангелом на шпиле Петропавловки. Главное командование ВМФ России находится в Адмиралтействе с 2012 года.