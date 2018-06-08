Бейрут, 8 июня, 2018, 20:59 — ИА Регнум. Лидер «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что «весь мир» бессилен изгнать шитское движение из Сирии, 8 июня передает агентство Associated Press.

Worldbulletin.net Хасан Насралла — лидер ливанской «Хезболлы»

«Я скажу вам, что даже если весь мир соберется, чтобы заставить нас покинуть Сирию, они не смогут выгнать нас», — заявил Насралла в обращении к сторонникам по ливанскому телевидению.

Тем не менее Насралла отметил, что «Хезболла» может выйти из Сирии, если этого пожелает президент Башар Асад — глава государства пригласил шиитское движение из Ливана для помощи в борьбе с террористами в самом начале гражданской войны, идущей с 2011 года.

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