Киев, 8 июня, 2018, 20:58 — ИА Регнум. Украинцы стали гораздо чаще пользоваться услугами ломбардов, сообщила 7 июня газета «Сегодня».

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За сутки в ломбард в среднем обращается 50 человек, что, по оценкам работников, примерно вдвое больше, чем было в предыдущие годы. В 75% случаев имущество не выкупается.

Напомним, что в конце 2013 года украинские ломбарды расширили перечень вещей, принимаемых под залог. Помимо привычных изделий из драгоценных металлов, бытовой техники и электроники, украинские ломбарды принимают одежду, обувь, мебель, спортивный инвентарь и даже стройматериалы.

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