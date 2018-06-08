Мехико, 8 июня, 2018, 20:56 — ИА Регнум. Шторм «Алетта», бушующий в Тихом океане, усилился до урагана четвертой категории, 8 июня передает агентство Associated Press.

skeeze Ураган

По сообщению Национального агентства США по слежению за ураганами, в настоящий момент «Алетта» находится в 815 километрах от мексиканского побережья, скорость ветра урагана достигает 220 километров в час.

Как сообщало ИА REGNUM, «Алетта» является первым тропическим штормом сезона в Тихом океане. «Алетта» не угрожает населенным районам — ураган движется в открытый океан.

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