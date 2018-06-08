Астана, 8 июня, 2018, 20:55 — ИА Регнум. Приближение суммарного долга правительства Казахстана и внешнего долга субъектов квазигосударственного сектора к 100% валютных активов Национального фонда создает серьезные риски финансовой нестабильности республики. Об этом 8 июня сообщает издание InformBuro со ссылкой на отчет счетного комитета об исполнении республиканского бюджета за 2017 год.

Bloomberg.co.jp Тенге

По данным ведомства, суммарный долг правительства республики и внешний долг субъектов составил $55,5 млрд, или 96,2% от валютных активов Нацфонда. В 2016 году этот показатель составлял 93%.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 апреля 2018 года совокупный государственный долг Казахстана составил 14,81 трлн тенге ($45,27 млрд — по курсу на 11 мая), что на 20,9% больше, чем в марте 2017 года.