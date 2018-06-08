Киев, 8 июня, 2018, 20:51 — ИА Регнум. Среди всех автомобилей, прошедших первую регистрацию в мае текущего года, доля подержанных автомобилей составила 53%, сообщила 8 июня ассоциация Укравтопром на своем официальном сайте.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». реж В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969 Заглохла

По сравнению с маем 2017 года спрос на подержанные автомобили вырос на 72%.

Наибольшей популярностью у украинцев пользуются автомобили Volkswagen. Подержанных машин этой марки зарегистрировали втрое больше, чем новых.

Всего с начала года на Украине зарегистрировали почти 33 тыс. старых автомобилей, что на 81% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в апреле 2018 года на Украине произведено 675 автомобилей, что на 79% меньше, чем в марте этого года, а по сравнению с апрелем 2017 года производство сократилось на 13%

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