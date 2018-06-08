Газа, Палестина, 8 июня, 2018, 20:50 — ИА Регнум. Жертвами новых столкновений с армией и полицией на границе Израиля и сектора Газа стали трое палестинцев, около 400 человек получили ранения, 8 июня передает агентство Reuters.

Житель Палестины

По сообщению министерства здравоохранения Палестины, один из погибших — 16-летний юноша. Также сообщается об одном раненом в критическом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июня на границе сектора Газа и Израиля вспыхнули очередные столкновения, в которых принимают участие не менее 10 тыс. палестинцев.

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