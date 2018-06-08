Ульяновск, 8 июня, 2018, 20:11 — ИА Регнум. Управляющим компаниям и резидентам технопарков в Ульяновской области планируется расширить перечень льгот. Соответствующее решение было одобрено сегодня, 8 июня, на заседании регионального правительства, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

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В регионе планируют расширить перечень инструментов помощи бизнесу в части налогового регулирования. Для управляющих компаний и резидентов технопарков предполагается снизить ставку по налогу на прибыль с 18% до 13,5%, а также обнулить ставку по имущественному (в настоящее время она составляет 2,2%) и транспортному налогам.

Власти считают, что это позволит «высокотехнологичным и наукоемким производствам развиваться ещё более активно». По расчётам, к 2025 году в результате развития технопарков будет создано 1 тыс. рабочих мест, объём инвестиций в предприятия-резиденты за счёт внебюджетных источников превысит 2 млрд рублей.

Отметим, что 6 июня областной парламент поддержал изменения в закон «О налоговых ставках налога на игорный бизнес на территории Ульяновской области». Расширяется налогооблагаемая база на игорный бизнес — на тотализаторы и букмекерские конторы, всего их в регионе 38.