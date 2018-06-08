Лондон, 8 июня, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Королева Великобритания Елизавета II перенесла операцию по удалению катаракты. Об этом сегодня, 8 июня, сообщает ВВС.

National Media Museum from UK Елизавета II. 1953

По словам официального представителя Букингемского дворца, королева Елизавета II в мае 2018 года перенесла небольшую запланированную операционную процедуру по лучению катаракты.

Стоит отметить, что на последних публичных мероприятиях королева появлялась в тёмных очках.

Ранее стало известно, что супруг королевы герцог Эдинбургский Филипп был выписан из больницы после операции на ноге.

Напомним, Елизавета II возглавляет Великобританию с 1952 года. Она является самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании, а также наиболее долгоживущим.