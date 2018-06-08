Афины , 8 июня, 2018, 20:07 — ИА Регнум. В Греции прошла новая волна акций протеста против заключения соглашения с Македонией о новом официальном именовании бывшей югославской республики. Массовые митинги состоялись в 23 городах страны.

Протестующие

Участники акций настаивают, что в новом названии, которое будет выбрано для соседнего государства, не должно никаким образом использоваться слово «Македония», что исключает все озвучивавшиеся на данный момент варианты.

Кроме этого, протестующие требуют, чтобы соглашение между Афинами и Скопье было вынесено в Греции на референдум так же, как и в Македонии.

Акция, проходившая в городе Ханья на Крите, вылилась в беспорядки и столкновения демонстрантов с полицией, в ходе которой двое стражей порядка пострадали. Несколько демонстрантов были арестованы.

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Напомним, что в Македонии в минувшие выходные также прошла многотысячная акция протеста, участники которой выступили против изменения конституционного названия страны и при этом потребовали отставки правительства под руководством лидера Социал-демократического союза Македонии Зорана Заева.

Позицию протестующих поддержал и президент Македонии Георгий Иванов, который заявил, что не одобрит сделку с Афинами, если она будет предусматривать изменение названия республики «для внутреннего пользования».

30 мая Зоран Заев подтвердил, что вопрос об изменении названия республики будет вынесен на национальный референдум, однако точная его дата пока не определена. В числе возможных вариантов нового наименования рассматриваются Илинденская Македония, Северная Македония, Горная (Верхняя) Македония, Республика Македония — Скопье.

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