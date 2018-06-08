Дамаск, 8 июня, 2018, 20:04 — ИА Регнум. На юго-западе Сирийской Арабской Республики готовится масштабное наступление. Оно будет проходить сразу в двух провинциях: Дераа и Кунейтра. 14 июня истекает ультиматум, который сирийское правительство предъявило исламистам. В случае отказа от капитуляции будет проведена военная операция. Основным противником сирийских военных выступит Свободная сирийская армия.

Сирийский солдат целится

По информации новостного портала Al-Masdar News, боевики группировок Свободной сирийской армии в провинции Дераа готовятся к отражению наступления сирийских правительственных войск и продолжают стягивать большое количество техники и живой силы на угрожаемые участки.

Боевики широко используют пикапы с зенитными установками ЗУ-23−2, крупнокалиберными пулеметами ДШКМ и КПВТ. Кроме этого, для устрашения сирийских военных боевики разместили в интернете фото ракетных установок «Абу Бакер» и «Зильзал» на шасси грузовиков «Камаз».

Ракеты типа «Зильзал» в ходе сирийского конфликта использовались группировкой «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Можно предположить, что террористы передали часть арсенала «умеренным» боевикам из Свободной сирийской армии, либо это оружие было захвачено в ходе боев между «умеренными» боевиками и террористами.

Ракета «Абу Бакер» — это новая баллистическая ракета боевиков, ракета собственного производства.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что руководители Сирийской свободной армии ведут переговоры с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в населенном пункте Тасил в провинции Дераа с целью заключения перемирия и соглашения о прекращении огня. В случае успешных переговоров «умеренные» боевики смогут высвободить часть сил для противостояния наступлению сирийских правительственных войск.