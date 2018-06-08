Душанбе, 8 июня, 2018, 20:03 — ИА Регнум. Военную форму нового образца впервые получили российские военные, проходящие службу на объектах РФ, дислоцированных в Таджикистане и Киргизии, сообщает ТаджикТА со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО) министерства обороны России.

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Форма одежды для жаркого климата прошла апробацию в Сирии и, по сообщению ЦВО, хорошо зарекомендовала себя при проведении контртеррористической операции.

«Основная функция этого комплекта — удобство и практичность ношения при соблюдении гигиенических требований. Ткань обладает высокими показателями воздухопроницаемости и гигроскопичности, при этом износоустойчива. Для удобства маскировки — все элементы экипировки бежевого цвета», — пояснили в пресс-службе.

ИА REGNUM напоминает, что в Таджикистане расположена 201-я российская военная база — крупнейшее сухопутное соединение МО РФ за пределами России, а в Киргизии дислоцирована Объединенная российская военная база, включающая в себя четыре военных объекта, в том числе авиационную базу «Кант».

Отметим также и то, что в летние месяцы в Средней Азии воздух зачастую прогревается до 50 и более градусов по Цельсию.