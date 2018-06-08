* талибам — запрещённая в России организация

Брюссель, 8 июня, 2018, 20:20 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис посоветовал афганским талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «воспользоваться прекращением огня» и заявил о возможности «переориентировать военные активы» на борьбу с другими группировками, 8 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

«Если «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим. ИА REGNUM ) в полной мере воспользуется прекращением огня в интересах афганского народа, то многие из военных активов, которые мы имеем, могут быть переориентированы на… других иностранных террористов», — сообщил Мэттис журналистам в кулуарах саммита НАТО в Брюсселе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о перемирии с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до 20 июня. На другие радикальные группировки в стране перемирие не распространяется.

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