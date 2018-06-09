Берлин, 9 июня, 2018, 07:29 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Германии Петер Франк добился выпуска международного ордера на арест высокопоставленного чиновника режима Башара Асада, пишет Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Башар Асад

Сообщение Федеральной прокуратуры и главного управления уголовной полиции начинается словами: «Это переломный момент в отношениях Запада с преступлениями сирийского режима»

Spiegel публикует детали:

«Глава разведслужбы сирийских ВВС Джамиль Хасан обвиняется в совершении преступлений против человечности, поэтому ордер на его арест действует по всему миру. Он считается одним из ближайших советников сирийского диктатора Башара Асада и служил ещё его отцу, Хафису. Сотрудники Хасана с весны 2011 г. по лето 2013 г. избивали, насиловали, пытали и убивали сотни людей. Хасан знал об этих преступлениях и лично давал на них разрешение. Он считается одним из самых могущественных людей Сирии. В качестве члена национального кризисного центра он изначально высказывался за жёсткое подавление протестов. В его задачи входит также подавление оппозиционных сил».

Официально обвинение звучит так: «Обвиняется в совершении систематических пыток и экзекуций политических заключённых».

Обвинения основываются на информации сирийского военного фотографа с позывным «Цезарь» и других свидетелей. «Цезарю» пришлось фотографировать для сирийских органов власти трупы заключенных, среди которых было много оппозиционеров и жертв пыток. Он сбежал из Сирии в 2013 году и контрабандой вывез из страны десятки тысяч фотографий в качестве доказательств вины Башара Асада, следует из расследования Федеральной прокуратуры и главного управления уголовной полиции (БКА).

Немецкая юстиция хочет подобные преступления приравнять к уголовным и преследовать так, как это предусмотрено международными соглашениями. Таким образом, они вновь указывают на неизменность своей позиции по отношению к президенту Сирии. Своё решение начать подобные преследования, Германия обосновывает тем, что Асад якобы применил запрещённое и химическое оружие. Германия обвиняет Башара Асада и его сторонников. Преследование Хасана это первый шаг в этом направлении.